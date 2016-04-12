全球金市：金价升至三周高位，因市场预期美联储不会很快加息

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
------------------0637GMT--------------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1255.4 -2.15 -0.17 现货银 15.88 -0.02 -0.13 现货铂金 989.45 1.45 0.15 现货钯金 552.05 7.05 1.29 COMEX期金 1257.6 -0.4 -0.03 COMEX期银 15.915 -0.061 -0.38 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/王兴亚；审校 高琦/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。