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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 15:14 BJT

全球金市：金价升至三周高位，因市场预期美联储不会很快加息

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                      价格     变动   涨跌%  
    现货金           1255.4    -2.15    -0.17
    现货银            15.88    -0.02    -0.13
    现货铂金         989.45     1.45     0.15
    现货钯金         552.05     7.05     1.29
    COMEX期金        1257.6     -0.4    -0.03
    COMEX期银        15.915   -0.061    -0.38
    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
    
      
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     
    

 (编译 王洋/王兴亚；审校 高琦/孙茉莉)

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