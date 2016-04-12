全球经济：日本应制定薪资增幅目标，提高公共部门薪资--IMF

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
路透悉尼4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周二指出，日本应制定薪资增幅目标，提高公共部门薪资，提高最低工资，以作为提振收入及支出的措施。
IMF提出上述建议之际，也同时大幅下修对日本经济的成长率预测，IMF并呼吁本周出席IMF/世界银行会议的各国领袖，采取迅速行动提振全球需求。
日本首相安倍晋三多次强调，调升薪资是终结日本通缩困局的关键要素，但目前为止，仅获得民间企业的冷淡回应。
IMF建议安倍晋三采取更大胆作为。
“在近期的成果基础上，日本当局应该考虑采行一个温和可行的薪资增幅目标，由提高公共部门薪资及最低薪资作为支撑，”IMF在最新全球展望报告中称。
IMF赞许日本央行首度推行负利率政策。
但IMF认为日本央行可以做得更多，透过提供“更有力的指引”让市场理解万一通胀持续低于央行的2%目标时，政策可能会考虑何种调整。
IMF预估，日本今年消费者物价将下跌0.2%，因能源成本较低且日圆最近升值。
IMF把日本今年经济成长率预估砍半至0.5%，持平于2015年，并预计日本2017年经济甚至将萎缩0.1%，部分是由于计划中的消费税上调影响。
消费税上调的可能影响已成为政治毒药，让日本首相安倍晋三饱受推迟加税的压力。
“日本中至长期成长前景仍疲弱，主要反映出劳动力下滑，”IMF以此作为结语。(完)
(编译 蔡美珍/李婷仪 审校 艾茂林/高琦)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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