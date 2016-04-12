全球经济：日本应制定薪资增幅目标，提高公共部门薪资--IMF

路透悉尼4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周二指出，日本应制定薪资增幅目标，提高公共部门薪资，提高最低工资，以作为提振收入及支出的措施。

IMF提出上述建议之际，也同时大幅下修对日本经济的成长率预测，IMF并呼吁本周出席IMF/世界银行会议的各国领袖，采取迅速行动提振全球需求。

日本首相安倍晋三多次强调，调升薪资是终结日本通缩困局的关键要素，但目前为止，仅获得民间企业的冷淡回应。

IMF建议安倍晋三采取更大胆作为。

“在近期的成果基础上，日本当局应该考虑采行一个温和可行的薪资增幅目标，由提高公共部门薪资及最低薪资作为支撑，”IMF在最新全球展望报告中称。

IMF赞许日本央行首度推行负利率政策。

但IMF认为日本央行可以做得更多，透过提供“更有力的指引”让市场理解万一通胀持续低于央行的2%目标时，政策可能会考虑何种调整。

IMF预估，日本今年消费者物价将下跌0.2%，因能源成本较低且日圆最近升值。

IMF把日本今年经济成长率预估砍半至0.5%，持平于2015年，并预计日本2017年经济甚至将萎缩0.1%，部分是由于计划中的消费税上调影响。

消费税上调的可能影响已成为政治毒药，让日本首相安倍晋三饱受推迟加税的压力。

“日本中至长期成长前景仍疲弱，主要反映出劳动力下滑，”IMF以此作为结语。(完)