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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 15:26 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,200亿韩元

路透首尔4月12日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0717GMT，外资
在韩国股市买超1,200亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖
超)：
    
        日期        外资          机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     4月12日       120.0           -110.0          -87.1
    ^4月11日       -16.7           -128.4           81.0
     4月 8日       165.4           -280.0           48.6
     4月 7日       225.8           -318.5           29.8
     4月 6日       116.6           -299.4          199.6
     4月 5日      -192.6            -73.3          194.4
     4月 4日        58.2           -193.1           61.5
     4月 1日      -211.1            -46.6          285.1
     3月31日      -210.5             57.5           82.1
     3月30日        36.9              6.8         -126.6 
     3月29日       148.5            -26.5         -184.5
     3月28日       -11.2            -32.0          -25.1
     3月25日       -40.2             40.9          -70.7
     3月24日        48.0           -173.2           59.2
     3月23日        11.8            -45.1          -43.6
    ----------------------------------------------------
    本月以来       265.6         -1,449.2          733.0
    ----------------------------------------------------
    今年以来     1,031.5            221.5       -1,317.3
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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