表格：外资在韩国股市买超1,200亿韩元

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
路透首尔4月12日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0717GMT，外资 在韩国股市买超1,200亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4月12日 120.0 -110.0 -87.1 ^4月11日 -16.7 -128.4 81.0 4月 8日 165.4 -280.0 48.6 4月 7日 225.8 -318.5 29.8 4月 6日 116.6 -299.4 199.6 4月 5日 -192.6 -73.3 194.4 4月 4日 58.2 -193.1 61.5 4月 1日 -211.1 -46.6 285.1 3月31日 -210.5 57.5 82.1 3月30日 36.9 6.8 -126.6 3月29日 148.5 -26.5 -184.5 3月28日 -11.2 -32.0 -25.1 3月25日 -40.2 40.9 -70.7 3月24日 48.0 -173.2 59.2 3月23日 11.8 -45.1 -43.6 ---------------------------------------------------- 本月以来 265.6 -1,449.2 733.0 ---------------------------------------------------- 今年以来 1,031.5 221.5 -1,317.3 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。