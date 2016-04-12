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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 16:20 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月12日

路透香港4月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:17时，1港元=0.83288人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为35.39%，低于上交易日收盘的35.97%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)    H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                       4.28             4.15           1.24
 建设银行                                       4.78             4.94           1.16
 中国银行                                       3.39             3.10           1.31
 农业银行                                       3.16             2.79           1.36
 招商银行                                      16.29            16.00           1.22
 中信银行                                       6.00             4.70           1.53
 交通银行                                       5.52             4.89           1.36
 民生银行                                       9.03             7.08           1.53
 中国人寿                                      23.12            18.26           1.52
 中国平安                                      31.55            35.40           1.07
 中国太保                                      26.00            27.60           1.13
 中信证券                                      17.34            18.36           1.13
 新华人寿                                      39.56            26.55           1.79
 海通证券                                      14.58            12.96           1.35
 华能国际                                       7.82             7.05           1.33
 大唐发电                                       4.28             2.33           2.21
 华电国际                                       5.56             4.83           1.38
 中煤能源                                       5.49             3.44           1.92
 中国神华                                      14.97            12.72           1.41
 中国石油                                       7.65             4.97           1.85
 兖州煤业                                      10.92             4.51           2.91
 中国石化                                       4.94             5.16           1.15
 上海石化                                       7.58             3.85           2.36
 中海油服                                      13.24             6.10           2.61
 仪征化纤                                       5.07             1.70           3.58
 中国铝业                                       4.54             2.67           2.04
 江西铜业                                      14.00             9.49           1.77
 洛阳钼业                                       3.47             1.27           3.28
 紫金矿业                                       3.36             2.52           1.60
 马钢股份                                       2.89             1.89           1.84
 鞍钢股份                                       4.49             4.21           1.28
 重庆钢铁                                       2.87             1.21           2.85
 海螺水泥                                      17.20            21.55           0.96
 洛阳玻璃                                      30.12             4.65           7.78
 京城机电                                       9.61             3.27           3.53
 中联重科                                       4.65             3.13           1.78
 金隅股份                                       9.11             6.30           1.74
 中国国航                                       7.05             6.12           1.38
 东方航空                                       6.01             4.42           1.63
 南方航空                                       6.25             5.08           1.48
 中国远洋                                       6.33             3.15           2.41
 中海集运                                       4.91             1.81           3.26
 中集集团                                      15.55            12.66           1.47
 中海发展                                       7.07             5.35           1.59
 宁沪高速                                       8.20            10.16           0.97
 深高速                                         8.91             7.22           1.48
 成渝高速                                       4.53             2.57           2.12
 皖通高速                                      14.64             6.28           2.80
 广深铁路                                       4.15             3.70           1.35
 中国南车                                      10.08             7.81           1.55
 中国交建                                      12.18             9.74           1.50
 中国铁建                                      11.25             9.92           1.36
 中国中铁                                       8.04             6.14           1.57
 长城汽车                                       8.91             6.01           1.78
 比亚迪                                        57.90            42.00           1.66
 广汽集团                                      21.06             8.70           2.91
 青岛啤酒                                      28.84            28.30           1.22
 白云山                                        23.11            17.50           1.59
 新华制药                                      11.51             4.80           2.88
 海信科龙                                       7.98             3.43           2.79
 南京熊猫                                      13.49             5.42           2.99
 晨鸣纸业                                       8.80             6.69           1.58
 上海医药                                      17.80            15.80           1.35
 中兴通讯                                      14.30            12.04           1.43
 东方电气                                      11.03             6.38           2.08
 潍柴动力                                       8.32            10.62           0.94
 东北电气                                       7.44             2.67           3.35
 广船国际                                      27.12            12.30           2.65
 昆明机床                                       9.16             3.12           3.52
 一拖股份                                      10.25             4.21           2.92
 北辰实业                                       4.24             2.42           2.10
 创业环保                                       8.54             4.49           2.28
 中国中冶                                       4.27             2.06           2.49
 金风科技                                      16.52            11.26           1.76
 丽珠                                          47.86            34.75           1.65
 万科                                          24.43            19.58           1.50
 郑煤机                                         6.81             3.34           2.45
 大连港                                         6.13             3.41           2.16
 山东墨龙                                       8.30             2.64           3.77
 浙江世宝                                      25.28             8.60           3.53
 复星医药                                      20.11            21.30           1.13
 光大银行                                       3.74             3.60           1.25
 东江环保                                      17.06            10.82           1.89
 上海电气                                       8.89             3.50           3.05
 广发证券                                      16.52            18.94           1.05
 华泰证券                                      16.98            17.74           1.15
 
                                
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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