纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
纽约 当日 今年来 2 015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1431 1.1406 +0.22 +5.26 1. 0860 美元/日圆 108.18 107.93 +0.23 -10.07 12 0.30 欧元/日圆 123.69 123.12 +0.46 -5.20 13 0.47 美元/瑞郎 0.9514 0.9536 -0.23 -5.03 1. 0018 英镑/美元 1.4255 1.4239 +0.11 -3.28 1. 4738 美元/加元 1.2880 1.2897 -0.13 -6.93 1. 3839 澳元/美元 0.7637 0.7594 +0.57 +4.98 0. 7275 新西兰元/美元 0.6880 0.6857 +0.34 +0.81 0. 6825 欧元/瑞郎 1.0873 1.0884 -0.10 -0.12 1. 0886 欧元/英镑 0.8018 0.8005 +0.16 +8.84 0. 7367 欧元/瑞典克朗 9.2299 9.2540 -0.26 +0.65 9. 1705 美元/挪威克朗 8.1557 8.1979 -0.51 -7.74 8. 8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 刘秀红；审校)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。