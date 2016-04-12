中港个股：工行承销浙江公积金贷款证券化项目，获大比例超额认购

路透上海4月12日 - 中国以资产计最大银行--工商银行 周二称，由该行担任主承销商和总协调人的浙江省住房公积金贷款证券化项目，近日在银行间市场公开簿记发行，且各档证券均获得较大比例超额认购。

工行新闻稿介绍，本次发行的项目包括杭州和湖州两个公积金证券化项目，合计规模15.14亿元人民币。项目所对应的资产池均从公积金中心个人住房抵押公积金贷款中选取产生，主要面向银行间市场投资者发行。

“该项目对促进公积金存量资产的盘活，增强公积金中心资金实力，增强对职工居住权益的保障水平具有重要意义。”工行称。

该行相关负责人表示，工行近年来主动适应金融脱媒与企业降杠杆的趋势，加快推动公司金融业务转型，充分发挥债券承销、金融租赁、投资银行等全链条、多牌照融资业务体系的优势，大力发展直接融资，多渠道多途径支持实体经济的融资需求。

其中，2015年工商银行共承销境内外各类债券1,530多支，为实体经济领域募集资金超过1.4万亿元，有力地支持了实体经济的融资需求和多元化金融服务需要。