《中国新债预测》五年国债利率预测均值2.51%，二级情绪偏弱料压制需求

* 招标品种：财政部五年固息国债

* 期限及招标金额：330亿元

* 招标时间: 周三(13日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间：2.43%-2.58%

* 预测均值: 2.51%(按各家机构预测值平均)

路透上海4月12日 - 中国财政部周三将招标发行五年期国债。路透调查显示，近期现券二级走势疲弱，一级招标结果亦定位偏高，中长期品种表现尤为明显，同时加之国债二季度供给缓步上升，均将对明日国债参与投标的积极性造成影响，料利率预测均值接近或高于二级市场落在2.51%附近。

“最近市场情绪很差，一二级市场都是，明天国债大概率是要高于二级吧。”上海一银行交易员认为，而且明天的国债发行量也比较大，感觉结果不会太乐观。

中债国债到期收益率曲线 显示，五年期最新收益率为2.5210%。二级市场相近期限品种 最新成交价格报在2.5050%。

上海另一券商交易员则表示，相对表现而言，即便市场情绪不高的情况下，国债需求也较为稳定，结果应该不会偏离二级市场太多。

国家开发银行上午招标的一年、三年、五年和七年四期增发债，中标收益率分别为2.3480%、2.7782%、3.0336%和3.3405%，均高于此前预测均值。

明日招标新债为财政部今年第七期记账附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债4月14日开始计息，招标结束至4月14日进行分销，4月18日起上市交易。