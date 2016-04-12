《全球汇市》风险偏好回暖，日圆脱离一年半峰值

“2月份的上次20国集团(G20)会议之后，有一种看法认为，美国和中国之间达成了一项政治协议，不欢迎 强势美元，”美国某银行驻东京的一名交易员称。 “因此，欧洲和日本的货币放松只有有限影响，”他表示。 欧元兑美元 日内涨0.1%报1.1422，接近上周四所及六个月高位1.1454。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1431 1.1406 +0.22 +5.26 1.0860 美元/日圆 108.18 107.93 +0.23 -10.07 120.30 欧元/日圆 123.69 123.12 +0.46 -5.20 130.47 美元/瑞郎 0.9514 0.9536 -0.23 -5.03 1.0018 英镑/美元 1.4255 1.4239 +0.11 -3.28 1.4738 美元/加元 1.2880 1.2897 -0.13 -6.93 1.3839 澳元/美元 0.7637 0.7594 +0.57 +4.98 0.7275 新西兰元/美元 0.6880 0.6857 +0.34 +0.81 0.6825 欧元/瑞郎 1.0873 1.0884 -0.10 -0.12 1.0886 欧元/英镑 0.8018 0.8005 +0.16 +8.84 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2299 9.2540 -0.26 +0.65 9.1705 美元/挪威克朗 8.1557 8.1979 -0.51 -7.74 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王洋/蔡美珍/杜明霞/刘秀红；审校 李婷仪/王兴亚)