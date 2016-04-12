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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 16:17 BJT

《全球汇市》风险偏好回暖，日圆脱离一年半峰值

“2月份的上次20国集团(G20)会议之后，有一种看法认为，美国和中国之间达成了一项政治协议，不欢迎
强势美元，”美国某银行驻东京的一名交易员称。
    
    “因此，欧洲和日本的货币放松只有有限影响，”他表示。
    
    欧元兑美元 日内涨0.1%报1.1422，接近上周四所及六个月高位1.1454。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1431  1.1406  +0.22  +5.26  1.0860
    美元/日圆            108.18  107.93  +0.23 -10.07  120.30
    欧元/日圆         123.69  123.12  +0.46  -5.20  130.47
    美元/瑞郎            0.9514  0.9536  -0.23  -5.03  1.0018
    英镑/美元            1.4255  1.4239  +0.11  -3.28  1.4738
    美元/加元            1.2880  1.2897  -0.13  -6.93  1.3839
    澳元/美元            0.7637  0.7594  +0.57  +4.98  0.7275
    新西兰元/美元        0.6880  0.6857  +0.34  +0.81  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0873  1.0884  -0.10  -0.12  1.0886
    欧元/英镑         0.8018  0.8005  +0.16  +8.84  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2299  9.2540  -0.26  +0.65  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1557  8.1979  -0.51  -7.74  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/蔡美珍/杜明霞/刘秀红；审校 李婷仪/王兴亚)

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