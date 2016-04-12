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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 16:41 BJT

金属期市：伦铜弹离七周低点，受美元下跌支撑

“市场人气利好铜价。短期内，我们对铜价的看法是中性偏多。”

0802GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.6%至每吨4,695美元。前一交易日亦小幅上涨。

伦铜在100日移动均线切入位4,660附近的支撑位，连续第四个交易日坚守。上周曾触及2月26日以来最低。

上海期货交易所主力期铜合约 小涨0.2%，至每吨35,980元人民币。

其它金属方面，LME期镍 周二回升1%至每吨8,645美元，今年以来下跌约2%。去年全年跌幅超过40%，给生产商带来重压。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 蔡美珍/高琦)

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