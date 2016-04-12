金属期市：伦铜弹离七周低点，受美元下跌支撑

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
“市场人气利好铜价。短期内，我们对铜价的看法是中性偏多。”
0802GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.6%至每吨4,695美元。前一交易日亦小幅上涨。
伦铜在100日移动均线切入位4,660附近的支撑位，连续第四个交易日坚守。上周曾触及2月26日以来最低。
上海期货交易所主力期铜合约 小涨0.2%，至每吨35,980元人民币。
其它金属方面，LME期镍 周二回升1%至每吨8,645美元，今年以来下跌约2%。去年全年跌幅超过40%，给生产商带来重压。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 蔡美珍/高琦)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。