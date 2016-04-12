台湾股市：全球经济情势对股市影向平缓，国安基金即起退场--财政部次长

路透台北4月12日 - 台湾财政部政务次长兼国安基金执行秘书吴当杰周二指出，因近来全球经济情势对股市影响已相对平缓，且台股已趋稳定，国安基金即日起退场。

台湾国安基金管理委员会今天下午四时召开会议，会中通过截至3月底止的财务报表，截至3月底共持有上市股票187亿台币，已实现资本利得为9,628万余台币，未实现资本利得则达14.84亿台币。

〞今天所有委员都认为，目前已经不符合国安基金设置及管理条例第八条的条件，一致通过暂停执行安定金融市场任务。〞吴当杰说。

他表示，国安基金于授权期间(自去年8月25日起至今天为止)，台股指数共上涨1,120.84点，涨幅达15.13%，较同期间全球股市表现稳健。

吴当杰说，因全球经济情势对股市影响已平缓，台股亦渐趋稳定，现阶段已无护盘需要，国安基金管理委员会因而决议，即日起暂停执行安定市场任务，回归证券交易市场机制。

但他表示，幕僚单位将持续关注全球各项经济情势变动及影响情形，必要时可随时召开会议讨论是否再授权执行安定市场任务，绝对不会有护盘空窗期。(完)