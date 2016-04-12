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货币新闻 | 2016年 4月 12日 星期二 17:12 BJT

德国经济：1-2月零售销售同比增长2.8%--HDE零售协会

路透柏林4月12日 - 德国HDE零售协会周二称，德国零售企业2016年开局不错，今年前两个月名义销售增长2.8%，并称零售业今年全年料将一如预期实现2%的销售增幅。

“商业环境对零售业有利，”HDE的董事总经理Stefan Genth说，“就业市场情况积极，薪资在上涨，利率处于低位。”

德国联邦统计局1月公布的数据显示，2015年德国名义零售销售增长2.8%，实际零售销售增长2.7%。

HDE和德国联邦统计局的官方数据可能有些出入，因为二者包含零售业不同的领域。(完) (编译 汪红英；审校 张明钧)

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