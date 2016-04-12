德国经济：1-2月零售销售同比增长2.8%--HDE零售协会

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透柏林4月12日 - 德国HDE零售协会周二称，德国零售企业2016年开局不错，今年前两个月名义销售增长2.8%，并称零售业今年全年料将一如预期实现2%的销售增幅。
“商业环境对零售业有利，”HDE的董事总经理Stefan Genth说，“就业市场情况积极，薪资在上涨，利率处于低位。”
德国联邦统计局1月公布的数据显示，2015年德国名义零售销售增长2.8%，实际零售销售增长2.7%。
HDE和德国联邦统计局的官方数据可能有些出入，因为二者包含零售业不同的领域。(完) (编译 汪红英；审校 张明钧)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
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