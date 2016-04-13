台湾已公布经济指标--2016/4/13

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
(仲量联行为国际知名房地产服务及投资管理公司) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 -11.4% -11.8% 5/9 -- *商品进口(y/y) 3月 -17.0% -7.4% 5/9 -- 外销订单(y/y) 2月 -7.4% -12.4% 4/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 200.1 188.0 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 13.4 56.9 5/20 -- M2货币总计数(y/y) 2月 +5.17% +5.63% 4/25 -- 季调失业率 2月 3.94% 3.91% 4/22 -- 工业生产指数(y/y) 2月 -3.65% -5.99% r 4/22 -- 外汇存底(亿美元) 3月底 4,316.01 4,288.16 5/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.00% +2.41% r 5/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 -0.52% -0.80% -- -- (Q4统计值 (Q3修正值) ) 重贴现率(%) 3月24日 1.500% 1.625% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
(仲量联行为国际知名房地产服务及投资管理公司) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选