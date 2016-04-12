欧洲汇市：英镑兑美元升破1.43，英国3月通胀高于预期

英国通胀率在去年呈负值之后一直在回升，但仍然远低于英国央行的2%目标。

数据公布后，英镑兑美元 上涨0.5%至1.4315美元，为4月4日以来最高水准。该货币对料连续第三日上涨，已较4月6日创下的低点1.4006上涨2.2%。

欧元兑英镑 回吐了稍早涨幅，日内跌0.1%至0.8008英镑，数据公布前报0.8121。

“英镑对乐观数据做出反应是好事，但鉴于围绕脱欧的所有风险，我们觉得英镑一旦上涨就是建立新空仓的机会，”荷兰国际集团(ING)的汇市策略师Petr Krpata说。

英镑贸易加权汇率 自今年年初以来已下跌逾7%，上周触及两年半低点，因市场担心英国可能会在6月23日的公投中投票赞成脱离欧盟。任何有关脱欧可能性上升的迹象往往会压低英镑。

商品期货交易委员会(CFTC)上周五的数据显示，截至4月5日的一周，投机客增持英镑空仓。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价