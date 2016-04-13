重发-东南亚股市：多数收高，泰国股市领涨地区市场(4月12日)

(重发以删除多余代码并调整格式) 路透雅加达4月12日 - 多数东南亚股市周二上涨，印尼减税计划扶助市场反弹，泰国股 市在长假期前创3月30日来单日最佳表现。 泰国股市 上涨1.1%，领涨地区股市，泰国机场(AOT) 攀升1.6%。 能源股PTT Pcl 盘中一度上涨1.4%至3月30日来最高，终场收高0.7%。 因适逢泼水节，泰国股市周三开始休市直到周五。 印尼股市 上涨0.9%。券商Trimegah Securities表示，国内市场人气正面。 “人气正面首先是因为政府计划将公司税率下调至20%。其次是政府提议上调免税收入 的上限，”Trimegah Securities在周二的一份报告中称。 印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)周一向议员们表示，政府正在考虑在即将进行的 所得税税法修正案中，将企业所得税税率从25%下调至20%。班邦上周表示，政府还计划下调 个人所得税税率，但细节未透露。当前印尼的个人所得税税率在5-30%之间。班邦未给出政 府何时将向议会提议修改所得税法的时间表。 新加坡 和菲律宾股市 分别上涨0.2%，马来西亚市场 微幅下滑。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.92 2.43 +0.68 +8.44 332.82 新加坡 2814.65 5.41 +0.19 -2.36 2882.73 马来西亚 1715.00 -0.28 -0.02 +1.33 1692.51 泰国 1385.42 15.58 +1.14 +7.56 1288.02 印尼 4829.57 42.60 +0.89 +5.15 4593.01 菲律宾 7306.56 15.13 +0.21 +5.10 6952.08 越南 579.84 0.57 +0.10 +0.14 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)