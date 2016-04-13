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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 11:22 BJT

重发-东南亚股市：多数收高，泰国股市领涨地区市场(4月12日)

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    路透雅加达4月12日 - 多数东南亚股市周二上涨，印尼减税计划扶助市场反弹，泰国股
市在长假期前创3月30日来单日最佳表现。
    
    泰国股市 上涨1.1%，领涨地区股市，泰国机场(AOT) 攀升1.6%。
    
    能源股PTT Pcl 盘中一度上涨1.4%至3月30日来最高，终场收高0.7%。
    
    因适逢泼水节，泰国股市周三开始休市直到周五。
    
    印尼股市 上涨0.9%。券商Trimegah Securities表示，国内市场人气正面。
    
    “人气正面首先是因为政府计划将公司税率下调至20%。其次是政府提议上调免税收入
的上限，”Trimegah Securities在周二的一份报告中称。
    
    印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)周一向议员们表示，政府正在考虑在即将进行的
所得税税法修正案中，将企业所得税税率从25%下调至20%。班邦上周表示，政府还计划下调
个人所得税税率，但细节未透露。当前印尼的个人所得税税率在5-30%之间。班邦未给出政
府何时将向议会提议修改所得税法的时间表。 

    新加坡 和菲律宾股市 分别上涨0.2%，马来西亚市场 微幅下滑。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   360.92     2.43   +0.68   +8.44   332.82
    新加坡                     2814.65     5.41   +0.19   -2.36  2882.73
    马来西亚                  1715.00    -0.28   -0.02   +1.33  1692.51
    泰国                      1385.42    15.58   +1.14   +7.56  1288.02
    印尼                      4829.57    42.60   +0.89   +5.15  4593.01
    菲律宾                     7306.56    15.13   +0.21   +5.10  6952.08
    越南                        579.84     0.57   +0.10   +0.14   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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