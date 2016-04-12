马来西亚期市：棕榈油触及近一个月最低，因产出增速高于预期

路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周二在傍晚时段下跌，降至近一个月最低，之前政府公布的数据显示3月产出增速高于预期。

6月棕榈油合约 收低1.1%，报每吨2,639马币。

成交量为43,083口，去年日均量为44,600口。

这为连续第六日下滑。上周棕榈油的跌幅为2.5%，3月29日曾触及约两年高位2,793马币。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布的数据显示，3月棕榈油产量较2月增加16.9%，比路透调查中分析师预期的增长8%高出一倍多。

“大家都认为报告将利好，因库存降至189万吨，但出人意料的是产出增速。若不是因为出口，库存将很沉重，”一位在吉隆坡的棕榈油交易员说道。他还表示，马来西亚棕榈油出口需要增加，指标棕榈油价格才会像行业分析师预测的那样升至3,000马币。

“若产量增速不猛的话，可能会在6月(达到这一水平)，”该交易员说。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油的空方目标位仍在2,629马币。

芝加哥期货交易所(CBOT)5月豆油合约 下跌0.2%，大连商交所9月豆油合约 涨0.03%。(完)

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