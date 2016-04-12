国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及三周低点，汽油价差上涨

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
路透新加坡4月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至三周低点每吨76.03美元，因地区供给增加的影响远远超过欧洲船货减少。
日本出光兴产买入一批5月下半月石脑油船货，价格为C&F价较日本报价持平，不过船货品级尚不清楚。
出光兴产此前曾买入一批全馏分石脑油，船期为5月上半月，价格为升水4-5美元。
亚洲主要石脑油进口商台塑石化通过竞标要寻购5月下半月公开规格石脑油，该次标售于周三截标。
目前预计抵达亚洲的西方石脑油船货将不足140万吨，同3月大体相当，不过低于1-3月的月均水平180万吨。
一交易商称：“场内还是有一些供给过剩。”
亚洲汽油裂解价差连续第三日上涨，至一周高点每桶9.87美元，市场焦点集中在夏季驾驶高峰以及6月穆斯林斋戒月。
新加坡现货市场成交了四笔。
Phillips 66以每桶53.30美元的价格从道达尔手中买入92号汽油船货，船期为5月2-6日，以及从兴隆买入同品级的汽油，价格为每桶53.20美元，船期定在4月30至5月4日。
联合石化从道达尔手中买入92号汽油，船期为4月29日至5月1日，价格为每桶53美元。
维多出售给壳牌一批6月上半月石脑油船货，成交价格为每吨400美元。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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