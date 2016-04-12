国际油市：新加坡380cst燃料油现货贴水拓宽，供应商寻求出货

路透4月12日 - 新加坡380cst燃料油现货贴水周二继续拓宽，因预计4月和5月初供给较为充足，交易员寻求出脱船货。

380cst燃料油现货贴水在周一每吨正价差0.58美元的水平上走阔0.30美元，因供应商急于以更深贴水价格出脱船货。

尽管周一380cst燃料油实货交易的贴水最高仅为每吨0.50美元，周二五笔380cst燃料油交易报告的贴水区间从每吨较新加坡报价贴水1.30美元到贴水0.50美元之间。消息人士称，第六笔是180cst燃料油，报告的贴水为每吨1.40美元。

周二兴隆既扮演活跃的买家，也扮演活跃的卖家角色。行业数据显示，其以每吨较新加坡报价贴水0.50美元的价格，从CCMA购入一艘船期为4月27日-5月1日的380cst燃料油船货。并以每吨189美元向Coastal和维多各出售一艘380cst燃料油船货，船期分别为5月8-12日和5月2-6日。

兴隆也是今日唯一一笔180cst燃料油船货的卖家，以每吨193美元出售给了维多，船期是5月2-6日。

贡渥和P66是剩余两艘380cst燃料油船货的卖家，维多则为买家，其支付的价格均是每吨贴水0.50美元，船期则分别为5月2-6日和5月8-12日。

交易员表示，船用燃料油市场上，抑制运营商的因素料会给码头升水带来上升压力。

行业消息人士称，380cst燃料油的码头升水周二报在每吨1-2美元左右。(完)

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