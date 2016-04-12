国际油市：亚洲航煤现货价差下滑，因供应紧张的情况缓和

路透新加坡4月12日 - 亚洲航煤现货价差周二从多月高位进一步下滑，交易员称，市场对供应紧张的情况得到缓解作出反应。

行业消息人士称，尽管周二普氏窗口实货航煤交易活跃，共有五笔总计50万桶航煤成交，但航煤现货价差远低于周五的水准。

行业消息人士表示，周五成交的四笔实货航煤交易价为较新加坡报价每桶升水0.30-0.70美元，而周二的五宗交易价为较新加坡报价平价至每桶贴水0.10美元。