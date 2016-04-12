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亚洲 | 2016年 4月 12日 星期二 23:59 BJT

国际油市：亚洲航煤现货价差下滑，因供应紧张的情况缓和

路透新加坡4月12日 - 亚洲航煤现货价差周二从多月高位进一步下滑，交易员称，市场对供应紧张的情况得到缓解作出反应。

行业消息人士称，尽管周二普氏窗口实货航煤交易活跃，共有五笔总计50万桶航煤成交，但航煤现货价差远低于周五的水准。

行业消息人士表示，周五成交的四笔实货航煤交易价为较新加坡报价每桶升水0.30-0.70美元，而周二的五宗交易价为较新加坡报价平价至每桶贴水0.10美元。

“卖家明显更急切地以更低的价格卖出航煤船货，”一名新加坡交易员说。

亚洲航煤现货价差周二报每桶较新加坡报价升水0.05美元，较周一升水低0.11美元，周五升水为0.27美元，为12月初来最高水准。

尽管需求前景正面，但供应不断增加将限制航煤上行的空间。

交易商表示，与航油市场一样，柴油市场实货交易活跃，普氏窗口共有五总交易达成，价格走坚。

指标含硫500ppm柴油现货价差为每桶较新加坡报价贴水0.02美元，高于周一贴水0.07美元。

新加坡现货市场有10笔交易达成。(完) 　　

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