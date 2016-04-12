欧元债市：法国发售50年期公债，令德国公债收益率跌向零的势头暂竭

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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路透伦敦4月12日 - 法国把握欧洲央行压低区内借贷利率的机会，在周二发行20年期和50年期长债，欧元区各国政府都在努力将其债务的到期日推后。
欧洲央行在3月将其每月购债规模由600亿欧元扩大至800亿欧元，这压低短期公债收益率至负值区域，并令较长期公债收益率逼近零水准。
评等最高的欧元区国家可以以负利率发售高至五年期公债，或者以微不足道的利率借款10年或更长年期。
欧洲国家将其债务到期的平均年期伸延，可降低其再融资压力和提高投资者对国家可履行债务的信心。
一些投资者将利用这些新债发行的机会，从德债转至收益率略为较高的荷兰和法国公债，荷兰和法国公债亦属相对安全的资产。此举令德国10期公债收益率跌向零的势头暂竭。
德国10年期公债收益率 日内上涨3个基点至0.15%，周一曾触及一年低位0.075%，接近去年4月底所及的纪录低点0.05%。
30年期德债收益率 升至0.86%，上涨6个基点，走势与可比荷兰 和法国公债 一致。
IFR报告，法国周二发行2066年到期的公债，这批公债年期较该国上一批最长年期的公债，即2060年到期的公债多六年，但收益率较后者仅高18个基点。
荷兰在周二稍早发行8.75亿欧元30年期公债，德国发行3.68亿欧元30年期通膨保值债券。
两周前，爱尔兰发行其首批100年期公债，收益率为2.35%。比利时去年发行5,000万欧元100年期公债。寻求收益的养老基金和保险商是超长期公债的主要投资者。 (完)
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