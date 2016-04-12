欧元债市：法国发售50年期公债，令德国公债收益率跌向零的势头暂竭

路透伦敦4月12日 - 法国把握欧洲央行压低区内借贷利率的机会，在周二发行20年期和50年期长债，欧元区各国政府都在努力将其债务的到期日推后。

欧洲央行在3月将其每月购债规模由600亿欧元扩大至800亿欧元，这压低短期公债收益率至负值区域，并令较长期公债收益率逼近零水准。

评等最高的欧元区国家可以以负利率发售高至五年期公债，或者以微不足道的利率借款10年或更长年期。

欧洲国家将其债务到期的平均年期伸延，可降低其再融资压力和提高投资者对国家可履行债务的信心。

一些投资者将利用这些新债发行的机会，从德债转至收益率略为较高的荷兰和法国公债，荷兰和法国公债亦属相对安全的资产。此举令德国10期公债收益率跌向零的势头暂竭。

德国10年期公债收益率 日内上涨3个基点至0.15%，周一曾触及一年低位0.075%，接近去年4月底所及的纪录低点0.05%。

30年期德债收益率 升至0.86%，上涨6个基点，走势与可比荷兰 和法国公债 一致。

IFR报告，法国周二发行2066年到期的公债，这批公债年期较该国上一批最长年期的公债，即2060年到期的公债多六年，但收益率较后者仅高18个基点。

荷兰在周二稍早发行8.75亿欧元30年期公债，德国发行3.68亿欧元30年期通膨保值债券。