纽约期市：原糖跌至六周低位，可可在加工数据公布前攀升

路透纽约/伦敦4月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖周二跌至六周低位，盘中跟随油价走坚后尾盘遭到抛售。可可期货上涨，因预期周三公布的欧洲可可加工数据将温和上升。

阿拉比卡咖啡期货连涨第三日，在100日移动均线之上扩大涨幅。

原糖期货稍早上涨，因油价升至每桶44美元以上的五个月高位，且市场摆脱行业组织Unica公布的数据显示，巴西中南部甘蔗收割开局迅速影响。

“Unica数据在意料之中，可能处于预期区间的高端，但原糖市场跌幅如此之大，反映出市场之前消化了更大的意外，但这并没有发生，”法国兴业银行商品部门董事Michael McDougall说。

原糖期货从上月触及的一年半高位回落了14%。

指标7月原糖期货 收跌0.05美分，或0.4%，报每磅14.34美分，盘中跌至3月2日以来最低的14.32美分。5月/7月原糖贴水走宽至0.3美分，为合约期内最大，5月合约将在本月底到期，这显示出即期需求不足。

ICE-8月白糖期货 收跌1美元，或0.2%，报每吨417.20美元，5月/8月合约贴水走宽至6.20美元，为2015年6月来最大，5月白糖合约将在周五到期。

可可市场走坚，市场等待将在周三公布的欧洲第一季可可加工数据，预料数据小幅上升。北美可可加工数据将在之后一天公布，分析师预估从下跌1%到上升4%不等。

伦敦7月可可 收涨19英镑，或0.9%，报每吨2,179英镑，纽约7月可可 收涨31美元，或1.1%，报每吨2,963美元。

7月阿拉比卡咖啡 收涨1.05美分，或0.8%，报每磅1.263美元。

5月罗布斯塔咖啡 收涨11美元，或0.7%，报每吨1,559美元，巴西罗布斯塔咖啡豆开始收割之际，市场关注之前的持续干燥天气对作物收成造成的损害。(完)

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