芝加哥期市：CBOT大豆在交投震荡中收升，因技术性买入

路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易商(CBOT)大豆期货<0#S:>周二在交投震荡中收涨，交易商表示，此间市场在收盘前30分钟走坚，很可能是受到技术性买入推动。

CBOT-5月大豆合约 收升8美分，报9.36-1/4美元，盘中升至8月中以来最高的9.38-3/4美元。

原油 和其他商品市场普涨可能支撑大豆市场。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 上涨2.13%。

美国农业部(USDA)将2015-16年大豆结转库存预估下调至4.45亿蒲式耳，低于3月时预估的4.6亿，且低于市场平均预估的4.54亿。

不过，USDA上调全球大豆结转库存预估至7,902万吨，3月时预估为7,887万吨。USDA上调阿根廷大豆收成预估，但维持巴西预估不变。

阿根廷作物生长带未来10日将降水，应该会拖慢阿根廷大豆和玉米收割。

巴西雷亚尔近期走坚，支撑CBOT大豆，因雷亚尔上涨削弱了巴西大豆的出口竞争力，并可能导致2016-17年大豆种植面积减少。

CBOT豆粕期货<0#SM:>连升第三日，豆油<0#BO:>下跌，因交易商继续出脱豆油多头/豆粕空头的套利交易。

5月豆粕 上涨5美元，至每短吨285.1美元。

CBOT-5月豆油期货 收跌0.21美分，报33.69美分。

今日CBOT大豆预估成交量为438,468口，豆粕为190,162口，豆油为188,908口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)