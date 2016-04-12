《日本重要政经日程》--4月13日

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月12日(二)
2350 - 3月日本国内企业物价指数(CGPI)
4月13日(三)
-- - 日本央行审议委员原田泰在日本西部下关市对商界领袖发表讲话
0120 - 标售两个月期贴现国库券
0300 - 石油连盟公布一周原油库存数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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