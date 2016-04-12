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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 06:14 BJT

****日韩经济指标预测--4月13日-4月20日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    4月11日当周
    
    4月12日(二)
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)         3月       持平      -0.2%
                               (较上年同期)                  -3.5%      -3.4%
    
    4月13日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周        --  卖超15,551
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --   买超4,152
    
    4月14日(四) 
    2300 韩国失业率                                 3月        --        4.1%
    
    4月15日(五) 
     --  韩国贸易收支(亿美元)                 3月修正值        --      顺差98
             出口                                              --       -8.2%
             进口                                              --      -13.8% 
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数      4月        --       41.80
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      4月        --       36.00
    0430 日本工业生产修正值                         2月        --       -6.2%
             产能利用率指数(较前月)                 2月        --       +2.6%
    
    4月18日当周
    
    4月18日(一)
    0300 韩国L货供额                                2月        --       +8.6%
    
    4月19日(二)
      -- 韩国央行利率决定                           4月        --       1.50%
    2100 韩国生产者物价指数(较上年同期)             3月        --       -3.4%
                              (较前月)                         --        持平
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数             4月        --         正6
    2350 日本出口(较上年同期)                       3月        --       -4.0%
         日本进口(较上年同期)                       3月        --      -14.2%
         日本贸易收支(亿日圆)                       3月        --   顺差2,428
    
    4月20日(三)
    暂无重要经济数据公布。(完)
    
             
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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