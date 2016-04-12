日韩经济指标预测--4月13日-4月20日****

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月11日当周 4月12日(二) 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 持平 -0.2% (较上年同期) -3.5% -3.4% 4月13日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超15,551 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,152 4月14日(四) 2300 韩国失业率 3月 -- 4.1% 4月15日(五) -- 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差98 出口 -- -8.2% 进口 -- -13.8% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 41.80 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 36.00 0430 日本工业生产修正值 2月 -- -6.2% 产能利用率指数(较前月) 2月 -- +2.6% 4月18日当周 4月18日(一) 0300 韩国L货供额 2月 -- +8.6% 4月19日(二) -- 韩国央行利率决定 4月 -- 1.50% 2100 韩国生产者物价指数(较上年同期) 3月 -- -3.4% (较前月) -- 持平 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正6 2350 日本出口(较上年同期) 3月 -- -4.0% 日本进口(较上年同期) 3月 -- -14.2% 日本贸易收支(亿日圆) 3月 -- 顺差2,428 4月20日(三) 暂无重要经济数据公布。(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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