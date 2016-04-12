《美国重要政经日程》--4月13日

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1100 - 美国抵押贷款银行协会(MBA)发布抵押贷款市场指数
1230 - 3月生产者物价指数(PPI)最终需求数据
1230 - 3月零售销售
1400 - 2月企业库存
1500 - 4月汤森路透/益普索主要消费者信心指数
-- - 财政部标售10年期公债
1800 - 美联储发布经济状况褐皮书
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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