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市场报道 | 2016年 4月 13日 星期三 06:18 BJT

《美国重要政经日程》--4月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 美国抵押贷款银行协会(MBA)发布抵押贷款市场指数

1230 - 3月生产者物价指数(PPI)最终需求数据

1230 - 3月零售销售

1400 - 2月企业库存

1500 - 4月汤森路透/益普索主要消费者信心指数

-- - 财政部标售10年期公债

1800 - 美联储发布经济状况褐皮书

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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