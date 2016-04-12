版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          77.86    +0.15    +0.19   1589306
    京东                28.10    +0.82    +3.01  10061390
    新浪              49.34    +0.25    +0.51    585237
    搜狐              47.75    -0.32    -0.67    214441
    网易             137.19    -1.72    -1.24   1284999
    百度             187.40    +2.33    +1.26   1714037
    
    台湾
    台湾积体电路       25.57    +0.06    +0.24   1249025
    联电                2.04    +0.04    +2.00    166773
    日月光              5.54    -0.07    -1.25    358317
    硅品精密           7.76    +0.00    +0.00    596568
    和信超媒体         2.80    +0.02    +0.55      3968
    友达                3.03    -0.02    -0.66    212583
    中华电信           33.90    +0.22    +0.65     24279
    台湾国际航电      40.42    +0.48    +1.20    925164
    
    香港
    中国移动           55.58    +0.50    +0.91    119912
    中国联通           12.85    -0.02    -0.16     76245
    中国电信           54.20    +0.76    +1.42      6536
    中芯国际            4.40    +0.05    +1.15      1100
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 杜明霞；审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐