《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 77.86 +0.15 +0.19 1589306 京东 28.10 +0.82 +3.01 10061390 新浪 49.34 +0.25 +0.51 585237 搜狐 47.75 -0.32 -0.67 214441 网易 137.19 -1.72 -1.24 1284999 百度 187.40 +2.33 +1.26 1714037 台湾 台湾积体电路 25.57 +0.06 +0.24 1249025 联电 2.04 +0.04 +2.00 166773 日月光 5.54 -0.07 -1.25 358317 硅品精密 7.76 +0.00 +0.00 596568 和信超媒体 2.80 +0.02 +0.55 3968 友达 3.03 -0.02 -0.66 212583 中华电信 33.90 +0.22 +0.65 24279 台湾国际航电 40.42 +0.48 +1.20 925164 香港 中国移动 55.58 +0.50 +0.91 119912 中国联通 12.85 -0.02 -0.16 76245 中国电信 54.20 +0.76 +1.42 6536 中芯国际 4.40 +0.05 +1.15 1100 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 杜明霞；审校 戴素萍)