金砖国家：4月12日股汇市收盘纵览

路透4月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要 股市指数及货币4月12日(周二)走势纵览。 MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.83%，报830.88点。 中国股市：沪综指缩量收低，投资者谨慎情绪再起引发获利回吐 中国汇市：美指走低推升人民币收至逾三个半月新高，收盘前成交大增 香港股市：恒生指数收涨，跟随部分亚股升势 ============================================================================ 巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘大涨3.66%，报52,001.863点。周一稍晚 巴西一国会委员会建议对总统罗塞夫就违反预算法进行弹劾，周日料将在众议院全面进行投 票。投资者相信新政府将改善巴西经济前景。 巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.4978/98 ，上日收报3.4918/48。 ============================================================================ 南非股市：指标Top-40指数 收盘涨1.21%，报45,751.08点；大盘综合指数<.JA LSH>收盘上涨1.23%，报52,059.76点。 南非汇市: 兰特连续第三日走坚，因对新兴市场资产的兴致改善 ========================================================================= 印度股市：连续第二天上涨，BSE指数 收盘上涨0.49%，报25,145.59点；NSE指 数 收盘上涨0.49%，报7,708.95点。 印度汇市：卢比兑美元 收报66.4250/66.4350，上个交易日收报66.42 5/66.435。 ============================================================================ 俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.12%，报911.07点；MSCI明晟俄罗斯指数< .MIRU00000PUS>收盘上涨1.46%，报485.34点。 俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.58%，报65.715；卢布兑欧元EURRUBTN =MCX升值1.77%，报74.80。(完) (编译 于春红; 审校 张荻)