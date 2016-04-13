版本:
中国
市场报道 | 2016年 4月 13日 星期三 08:18 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月13日至4月20日

汤森路透4月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GM
T时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：         
    
 开始日期    结束日期      公布时   公司代码  业绩季度及公司名称
                           间                 
 (日-月-年)  (日-月-年)                                                         
 13-4-16                   BMO      JPM.N     Q1 2016 摩根大通
 14-4-16                   BMO      DAL.N     Q1 2016 达美航空(Delta Air Line)
 14-4-16                   BMO      PGR.N     March 2016 Progressive Corp 
 14-4-16                   BMO      PNC.N     Q1 2016 PNC Financial Services Gro
                                              up Inc 
 14-4-16                   BMO      BLK.N     Q1 2016 贝莱德(Blackrock)
 14-4-16                   10:45    BAC.N     Q1 2016 美国银行
 14-4-16                   12:00    WFC.N     Q1 2016 富国银行(Wells Fargo)
 15-4-16                   BMO      RF.N      Q1 2016 Regions Financial Corp 
 15-4-16                   BMO      C.N       Q1 2016 花旗集团
 15-4-16                   BMO      SCHW.N    Q1 2016 嘉信理财(Charles Schwab)
 15-4-16     19-4-16       BMO      STX.OQ    Q3 2016 希捷(Seagate Technology)
 15-4-16     22-4-16       AMC      KMI.N     Q1 2016 Kinder Morgan Inc 
 18-4-16                   BMO      HAS.OQ    Q1 2016 孩之宝(Hasbro)
 18-4-16                   BMO      MTB.N     Q1 2016 M&T Bank Corp 
 18-4-16                   BMO      GWW.N     Q1 2016 W W Grainger Inc 
 18-4-16                   BMO      PEP.N     Q1 2016 百事可乐(PepsiCo Inc)
 18-4-16                   BMO      JBHT.OQ   Q1 2016 J B Hunt Transport Service
                                              s Inc  (Tentative)
 18-4-16                   BMO      MS.N      Q1 2016 摩根士丹利
 18-4-16     22-4-16       BMO      RCL.N     Q1 2016 皇家加勒比游轮有限公司
 18-4-16                   AMC      IBM.N     Q1 2016 IBM
 18-4-16                   AMC      NFLX.OQ   Q1 2016 Netflix Inc 
 19-4-16                   BMO      PLD.N     Q1 2016 Prologis Inc 
 19-4-16                   BMO      JNJ.N     Q1 2016 强生
 19-4-16                   BMO      HOG.N     Q1 2016 哈雷戴维森
 19-4-16                   BMO      KSU.N     Q1 2016 Kansas City Southern 
 19-4-16                   BMO      GPC.N     Q1 2016 Genuine Parts Co 
 19-4-16                   BMO      OMC.N     Q1 2016 Omnicom Group Inc 
 19-4-16                   BMO      NTRS.OQ   Q1 2016 Northern Trust Corp 
 19-4-16                   BMO      GS.N      Q1 2016 高盛
 19-4-16                   BMO      CMA.N     Q1 2016 Comerica Inc 
 19-4-16                   BMO      PM.N      Q1 2016 菲利普莫里斯(Philip Morris
                                              )
 19-4-16                   BMO      UNH.N     Q1 2016 UnitedHealth Group Inc 
 19-4-16                   11:00    DOV.N     Q1 2016 Dover Corp 
 19-4-16                   AMC      INTC.OQ   Q1 2016 英特尔
 19-4-16                   AMC      YHOO.OQ   Q1 2016 雅虎
 19-4-16                   AMC      LLTC.OQ   Q3 2016 Linear Technology Corp 
 19-4-16     25-4-16       AMC      ILMN.OQ   Q1 2016 Illumina Inc 
 19-4-16                   AMC      ISRG.OQ   Q1 2016 Intuitive Surgical Inc 
 19-4-16                   AMC      DFS.N     Q1 2016 Discover Financial Service
                                              s 
 19-4-16                   AMC      NAVI.OQ   Q1 2016 Navient Corp 
 20-4-16                   NTS      LRCX.OQ   Q3 2016 Lam Research Corp 
 20-4-16                   BMO      STJ.N     Q1 2016 St. Jude Medical Inc 
 20-4-16                   BMO      APH.N     Q1 2016 Amphenol Corp 
 20-4-16                   BMO      ABT.N     Q1 2016 雅培制药
 20-4-16                   BMO      KO.N      Q1 2016 可口可乐
 20-4-16                   BMO      HBAN.OQ   Q1 2016 Huntington Bancshares Inc 
 20-4-16                   BMO      EMC.N     Q1 2016 易安信电脑系统(EMC)
 20-4-16                   BMO      TXT.N     Q1 2016 德事隆(Textron Inc)
 20-4-16                   BMO      USB.N     Q1 2016 U.S. Bancorp 
 20-4-16                   BMO      TEL.N     Q2 2016 TE Connectivity Ltd 
 20-4-16     24-4-16       BMO      BXLT.N    Q1 2016 Baxalta Inc 
 20-4-16                   BMO      NLSN.N    Q1 2016 Nielsen Holdings PLC 
 20-4-16                   12:00    ITW.N     Q1 2016 Illinois Tool Works Inc 
 20-4-16                   20:00    FFIV.OQ   Q2 2016 F5 Networks Inc 
 20-4-16                   20:00    SYK.N     Q1 2016 Stryker Corp 
 20-4-16                   AMC      AXP.N     Q1 2016 美国运通
 20-4-16                   AMC      NEM.N     Q1 2016 纽蒙特矿业
 20-4-16                   AMC      MAT.OQ    Q1 2016 美泰儿(Mattel)
 20-4-16                   AMC      SLG.N     Q1 2016 SL Green Realty Corp 
 20-4-16                   AMC      QCOM.OQ   Q2 2016 高通
 20-4-16     25-4-16       AMC      TSCO.OQ   Q1 2016 Tractor Supply Co 
 20-4-16                   AMC      CTXS.OQ   Q1 2016 Citrix Systems Inc 
 20-4-16                   AMC      URI.N     Q1 2016 United Rentals Inc 
 20-4-16                   AMC      YUM.N     Q1 2016 百胜集团(Yum! Brands Inc) 
      
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 李春喜; 审校 张荻)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐