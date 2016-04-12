《全球汇市》商品货币因油价反弹而获得激励，日圆回软

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1381 1.1384 -0.03 +4.80 1.0860 美元/日圆 108.64 108.53 +0.10 -9.69 120.30 欧元/日圆 123.65 123.54 +0.09 -5.23 130.47 美元/瑞郎 0.9551 0.9546 +0.05 -4.66 1.0018 英镑/美元 1.4261 1.4273 -0.08 -3.24 1.4738 美元/加元 1.2772 1.2759 +0.10 -7.71 1.3839 澳元/美元 0.7682 0.7683 -0.01 +5.59 0.7275 新西兰元/美元 0.6924 0.6920 +0.06 +1.45 0.6825 澳元/日圆 83.450 83.380 +0.08 -4.76 87.620 新西兰元/日圆 75.200 75.140 +0.08 -8.27 81.980 英镑/日圆 154.93 154.92 +0.01 -12.58 177.22 澳元/新西兰元 1.1092 1.1090 +0.02 +4.01 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 于春红/张涛/徐文焰/张若琪)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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