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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 07:58 BJT

《全球汇市》商品货币因油价反弹而获得激励，日圆回软

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1381  1.1384  -0.03  +4.80  1.0860
    美元/日圆            108.64  108.53  +0.10  -9.69  120.30
    欧元/日圆         123.65  123.54  +0.09  -5.23  130.47
    美元/瑞郎            0.9551  0.9546  +0.05  -4.66  1.0018
    英镑/美元            1.4261  1.4273  -0.08  -3.24  1.4738
    美元/加元            1.2772  1.2759  +0.10  -7.71  1.3839
    澳元/美元            0.7682  0.7683  -0.01  +5.59  0.7275
    新西兰元/美元        0.6924  0.6920  +0.06  +1.45  0.6825
    澳元/日圆         83.450  83.380  +0.08  -4.76  87.620
    新西兰元/日圆     75.200  75.140  +0.08  -8.27  81.980
    英镑/日圆         154.93  154.92  +0.01 -12.58  177.22
    澳元/新西兰元     1.1092  1.1090  +0.02  +4.01  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 于春红/张涛/徐文焰/张若琪)

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