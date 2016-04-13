更正-全球金市：金价因美元走强而下滑，但仍接近三周高位

(更正：因英文原文有误，内文第二段应为隔夜市场“下跌0.2%”，非“上涨1.4%”)

路透新加坡4月13日 - 金价周三下跌脱离三周高位，因美元兑日圆扳回部分跌幅且股市攀升。不过在全球经济和美国升息时间仍存在不确定性的情况下，黄金仍受到追捧。

0041GMT，现货金 下滑0.1%报每盎司1,254.10美元，隔夜市场下跌0.2%。

金价周二跳涨至三周高位1,262.60美元，但在美元走强后缩减部分涨幅。

美元兑避险日圆反弹，因股市和油价上扬提振风险意愿，在之前一天曾触及约一年半最低。

布兰特原油周二触及四个月高位，能源股上涨，此前有报导称两大产油国达成冻产协议。

旧金山联储总裁威廉姆斯周二表示，美联储今年可以合理地升息两或三次，并称他预计升息时不会引发剧烈的市场波动。

里奇蒙联储总裁拉克尔周二表示，美联储今年可能需要加息四次左右。

随着市场对于金价反弹信心的日益增强，最大黄金消费国中国对黄金的投资需求也在与日俱增，激发资金涌入黄金相关基金，并促使金融机构在国内推出与金价挂钩的新产品。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周二黄金持仓量下降0.33%至815.14吨。(完)

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