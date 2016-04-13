《中国报摘》--中国证券报4月13日

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
(仲量联行为国际知名房地产服务及投资管理公司) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院专题座谈会，研究全面实施营改增相关问题，强调各地要抓住全面实施营改增、大规模结构性减税带来的政策机遇，聚焦经济转型升级，充分调动广大企业积极性，扩大设备更新、技术改造等有效投资，在创新中破难题、找出路。
* 其他:
--已披露的上市公司2015年年报显示，全国社保基金去年四季度新进入133家上市公司的前十大股东名单，新增持股份合计12.02亿股，总市值226.1亿元。
--彩虹股份 公告，将对非公开发行股票方案进行重大调整，募集资金拟由原方案的不超过70亿元大幅调整为不超过230亿元，发行底价及发行数量也作出相应调整。
--数据显示，沪深两市光伏发电概念板块已有17家公司发布了一季报业绩预告，其中预喜（扭亏、预增、略增）公司11家，占比达64.7%，显示出光伏行业持续回暖的态势。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；; 审校 黄凯)
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