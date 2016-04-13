《中国报摘》--中国证券报4月13日

--已披露的上市公司2015年年报显示，全国社保基金去年四季度新进入133家上市公司的前十大股东名单，新增持股份合计12.02亿股，总市值226.1亿元。

--彩虹股份 公告，将对非公开发行股票方案进行重大调整，募集资金拟由原方案的不超过70亿元大幅调整为不超过230亿元，发行底价及发行数量也作出相应调整。