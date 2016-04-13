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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 08:13 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月13日-4月20日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期  时   国家       规模      发行细节
       间                        
 4/13       意大利               标售中长期债券
                                 
 4/13       英国                 标售票息为3½%的2045年到期债券
 4/13       美国                 发售10年期公债
                                 
 4/14       日本                 标售三个月期贴现国库券
 4/14       美国                 发售30年期公债
 4/14       日本                 标售30年期公债
 4/18       日本                 标售12个月期贴现国库券
 4/19       日本                 标售五年期公债
                                 
 4/20       德国                 标售10年期联邦债券
 4/20       英国                 标售2026年到期的通胀保值债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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