《全球主要国家债券发行预告》--4月13日-4月20日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时 国家 规模 发行细节 间 4/13 意大利 标售中长期债券 4/13 英国 标售票息为3½%的2045年到期债券 4/13 美国 发售10年期公债 4/14 日本 标售三个月期贴现国库券 4/14 美国 发售30年期公债 4/14 日本 标售30年期公债 4/18 日本 标售12个月期贴现国库券 4/19 日本 标售五年期公债 4/20 德国 标售10年期联邦债券 4/20 英国 标售2026年到期的通胀保值债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)