《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月13日

*工商时报：

--国际板债券发行呈现两样情，美元与其他币别发行量可望继续成长，全年有机会突破400亿，但人民币宝岛债今日才会发行今年首档，规模3.24亿人民币，全年恐比去年发行量大幅衰退。

--日圆汇率急升，若再持续走升，7月以后出厂的新年式车面临涨价压力，届时贴近国产车价的竞争优势不再。

*经济日报：

--五大寿险公司首季获利出炉。合计税后纯益101.9亿台币，虽仍有百亿以上的规模，但相较去年同期351.5亿台币明显锐减逾七成。

--抢攻新政府上台所带来的房市新气象，建商推案攻势转强，今年520档期八大指标案量飙破千亿台币。业者估今年520档期推案量将年增二至三成，预售市场战火即将引爆。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。