韩国已公布经济指标--2016/4/13

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
(仲量联行为国际知名房地产服务及投资管理公司) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.7% @-r +1.2% @-r 4月25日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +1.0% +1.3% 5月2日 -- 工业生产(m/m) 2月 +3.3% @ -2.1% @-r 4月28日 -- 失业率 2月 4.1% @ 3.5% @ 4月14日 -- 贸易收支(亿美元) 3月 顺差98 p 顺差74 r 4月15日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选