《香港报摘》--经济日报4月13日

**头版头条**

--继多个屋苑楼价跌破300万港元后，屯门单幢楼丽宝大厦及利宝大厦，昨连环跌穿200万港元，创近两年新低，其中丽宝大厦1房户以约194万港元沽，较去年楼价高峰期跌逾3成。

**其他**

--沙特与俄罗斯昨晚传达成冻产协议，油价急涨，环球股市造好，恒指夜期急升175点，在中国周五公布GDP数据前，憧憬挑战20,800关。

--深港通仍待内地监管机构首肯开通，港交所 改为主动连推多款衍生产品发展，行政总裁李小加形容今年是「产品年」，将连推货币、商品、行业股指期货和接受杠杆型ETF上市，当中最快下月推出4只人民币货币期货合约。

--继上周摩根士丹利亦出报告唱淡滙丰前景后，摩通昨发报告指，新兴亚洲区的不良贷款问题会逐渐浮现，并由低位升至正常水平，滙丰未来将要为亚洲资产增加拨备，保守估计，贷款减值比率今年与去年的0.39%持平，明年升至0.5%，至2018年更会升至0.56%。

--内地限制市民境外购买保险产品，惟星展银行香港私人银行指出，内地客户不跌反升，旗下星展丰盛私人客户（TPC）今年首季保费收入，相当于2015年的三分一，增长快速。

--周大福 公布截至今年3月底第四财季经营数据，显示生意进一步下滑，而中国内地业务成重灾区，期内零售值及同店销售均按年倒退25%，相对第三财季跌幅为6%。

--中国电商增长放缓，但一哥阿里巴巴续将商品成交总额（GMV）目标推高，为寻找新增长点，昨宣布斥10亿美元（约78亿港元）收购东南亚同业龙头Lazada。（完）

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