《台湾重要政经日程》--4月13日-10月10日

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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=====================今日重要政经消息==============================
4/13(三)
--12:30 央行将标售两年期定存单，金额300亿台币。
--13:30 民进党中常会。
--16:00 财政部公布3月份全国赋税收入统计。
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4/14(四)
--10:30 星展银行第二季投资展望说明会。
--14:00 台积电 投资人说明会。
*4/15(五)
--14:00 富兰德林证券举行研讨会。
4/20(三)
--16:00 经济部公布3月外销订单年变动率，上月年减7.4%。
4/22(五)
--08:30 主计总处公布3月季调后失业率，2月为3.94%。
4/25(一)
--16:20 央行公布3月M2年增率，上月年增5.17%。
4/27(三)
--12:30 央行代标售105-6期364天期国库券，金额300亿台币。
4/29(五)
--12:30 台湾央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，5月5日交割。
5/5(四)
--08:30 主计总处公布4月通膨率，上月为年增2.00%。
--16:20 台湾央行公布4月底外汇存底，上月为4,316.01亿美元。
5/9(一)
--16:00 台湾财政部公布4月出口/进口数据，上月出口金额年减11.4%。
5/17(二)
--12:30 台湾央行标售30年期公债105/7期公债，金额300亿台币，5月20日交割。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
--12:30 台湾央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
6/21(二)
--12:30 台湾央行标售五年期公债105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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