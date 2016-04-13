《汇市简讯》美元/日圆展开整理，没有明显方向

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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* 美元/日圆目前没有明显方向，多头仍未出手，空头持谨慎立场
* 官员加大口头干预力度，见到“严重”和“过度”的字眼
* 鉴于此及日股反弹，难以推低美元/日圆
* 日经指数盘初涨1%，站上16,000点关口
* 美元兑日圆在109.00前方的压力依然沉重，但在该水准上方挂有停止单
* 期权到期构成阻力，有6.6亿美元、行权价在109.00的期权到期，不过分时图技术面偏多
(完)
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