《交易视点》买盘兴趣缺，台债还等利空逢高买进区间交易--凯基证券

路透台北4月13日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，市场对于降息预期出现钝化的迹象，在交易商普遍预期短线下档空间有限下，进场操作的诱因大幅降低。而空方受制于筹码的优势，也没有太多表现的空间，只能寄望沉闷的盘势在发行前交易后出现改善的机会。但行情是否能有较大的波动还得视国际市场的表现，在买盘还兴趣缺缺的情况下，操作上仍建议等待利空修正逢高买进区间交易，预期105/5期 交易区间0.50-0.58%、10年券105/4期 区间则料在0.80-0.90%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)