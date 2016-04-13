《香港报摘》--信报4月13日

**头版头条**

--国际货币基金组织（IMF）于一年内第四度调低全球增长预测，理由是中国经济降温，油价低迷，而且先进国家经济持续不振。中国方面，IMF反而上调增长预测至6.5%，认为中国放缓的严重程度没有如之前担心般恶劣，但指出中国在经济转型期间只要有任何问题，都会影响全球，尤其是会严重冲击环球贸易。

**其他**

--MSCI将于6月公布A股能否被纳入新兴市场指数。不过，港交所 主席周松岗不相信内地会为了增加「入摩」机会而急于推出「深港通」。他称，「内地政府主要看（深港通）对实体经济的影响，你（MSCI）跟她（内地）设条件是你的事，她不会去迎合你。」

--同时获得两大内地科网巨头腾讯 及阿里巴巴 撑腰的滴滴快的，加快海外发展，与Uber在美国主要竞争对手Lyft合作，用Lyft网络在美国试推叫车服务。

--巴拿马莫萨克．冯赛卡律师行（Mossack Fonseca）文件泄露事件引起广泛关注，消息指出，金管局日前去函各银行，要求银行检视有无客户透过该律师行成立离岸户口等情况，并向该局提交资料。

--刚澄清不涉内地非法集资活动的中国创新投资 ，昨晚披露今年初提出的供股加发红股方案，被上市委员会维持原判，认为相关计划等同股份分拆及将导致股价下跌，暂不能继续进行。

--市场消息指出，摩根大通私人银行裁减亚洲区20多至30名员工，其北亚区高资产净值市场经理亦已离职。

--中国中车 负责人表示，今年计划将发展重点放在美国，希望落实在更多美国城市投资，同时有意在欧洲等其他市场发展。（完）

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