期货日报：中国期指多头加仓力度较大

昨日沪指缩量回调整理，但在3,000点附近获得较强支撑，尾盘跌幅明显收窄。上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别下跌0.21%、0.36%、0.82%，期指贴水幅度继续收窄。期指总持仓再度少于10万手，可能是主力移仓所致。IF四份合约合计减仓1,805手至47,809手，IH四份合约合计加仓54手至2,101手，IC四份合约合计减仓350手至31,356手。 操作上，由于股市有较强技术支撑，市场信心未见明显松动，前十净多率上升至3月10日以来最高，后市以看涨为主，建议投资者坚守多头仓位并择机加仓。在跨品种套利方面，IC主力持仓变化优于IH，而IC波动会大于IH，故稳健交易者可适当介入买IC卖IH套利组合。(完)