格林大华期货：郑棉阶段性上涨可期

现阶段国家农业产业政策，有助于提升国内棉花品质及优质高价战略。国内农业结构性转型阶段，国家出于保护优势农业的考虑，采取对棉花进行补贴的政策，在保护农民利益的同时，有助于优化国内棉花种植，提升棉花质量，实行优质优价的供给侧改革，而利用期货市场引导和帮助政策的推进作用很重要。当然这一因素对行情的影响，目前还停留在较为初级的阶段，未来其影响将是长效而持续的。正所谓博观而约取，厚积而薄发。(完)