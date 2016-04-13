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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 08:48 BJT

格林大华期货：郑棉阶段性上涨可期

以下内容节选自4月13日的《期货日报》：

郑棉继3月7日一度出现涨停行情后，4月11日再次涨停且封停直至收盘。这使得市场多头人气激增，同时，从技术面来看，主力合约1609期价一举突破60日均线关键阻力位，形成向上突破形态，技术性强势特征明显。从基本面来看，目前受通胀预期、供需偏紧、政策预期等因素影响，棉市整体环境开始转变，中期来看，棉花有望走出阶段性上涨行情。

　　现阶段国家农业产业政策，有助于提升国内棉花品质及优质高价战略。国内农业结构性转型阶段，国家出于保护优势农业的考虑，采取对棉花进行补贴的政策，在保护农民利益的同时，有助于优化国内棉花种植，提升棉花质量，实行优质优价的供给侧改革，而利用期货市场引导和帮助政策的推进作用很重要。当然这一因素对行情的影响，目前还停留在较为初级的阶段，未来其影响将是长效而持续的。正所谓博观而约取，厚积而薄发。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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