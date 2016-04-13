永安期货：大连铁矿石期货短期内维持振荡走势，钢强矿弱格局有望扭转

以下内容节选自4月13日的《期货日报》：

经历了3月下旬的一轮快速跳水后，铁矿石进入横盘阶段，目前价格已回到一个多月以前的水平。近期，现货供应较为宽松，港口库存大幅增加，而钢厂复产进度慢于预期，铁矿石需求提升缓慢。不过，随着本月钢厂加速复产，铁矿石需求也将随之增加。并且在沪钢维持高位的情况下，铁矿石难以走出独立的下跌行情，短期内仍将维持振荡走势。

在黑色系品种整体偏强的带动下，近两日铁矿石期货再度走出上涨行情。然而从基本面来看，当前铁矿石上有供应提升与库存积累的压力，下有钢厂复产进而增加原料采购的预期支撑，短期内趋势性行情难出。后期随着钢厂铁矿石需求提升以及钢价因供给增加而承压，钢强矿弱的格局有望扭转，未来或存在买矿抛螺的套利机会。(完)

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