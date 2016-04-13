上海中期：避险资金追捧，黄金重拾升势

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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以下内容节选自4月13日的《期货日报》：
2月中旬以来，黄金围绕1230美元/盎司一线宽幅振荡，各条均线趋于黏合，但美联储声明偏鸽派、加息预期延后及资金入场积极等因素或令黄金重拾升势。
世界黄金协会公布的最新数据显示，虽然2月全球央行减少了黄金购买量，但新兴市场国家央行依然在持续增持黄金。截至3月底，中国央行黄金储备自2月的1762.3吨增加至1788.4吨，黄金储备占外汇储备的比例由1.8%升至2.2%；俄罗斯央行黄金储备自2月的1392.9吨增加至1447吨，黄金储备占外汇储备的比例由13%升至了15.1%；哈萨克斯坦央行黄金储备自2月的221.8吨增加至225.6吨，黄金储备占外汇储备的比例由26.9%上升到了32.3%。与发达国家相比，中国等新兴市场国家黄金储备占外汇储备的比例明显偏低，其黄金储备仍有进一步的增长空间，央行的持续购入将成为支撑金价的长期因素。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
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