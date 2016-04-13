上海中期：避险资金追捧，黄金重拾升势

世界黄金协会公布的最新数据显示，虽然2月全球央行减少了黄金购买量，但新兴市场国家央行依然在持续增持黄金。截至3月底，中国央行黄金储备自2月的1762.3吨增加至1788.4吨，黄金储备占外汇储备的比例由1.8%升至2.2%；俄罗斯央行黄金储备自2月的1392.9吨增加至1447吨，黄金储备占外汇储备的比例由13%升至了15.1%；哈萨克斯坦央行黄金储备自2月的221.8吨增加至225.6吨，黄金储备占外汇储备的比例由26.9%上升到了32.3%。与发达国家相比，中国等新兴市场国家黄金储备占外汇储备的比例明显偏低，其黄金储备仍有进一步的增长空间，央行的持续购入将成为支撑金价的长期因素。(完)