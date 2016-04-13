版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 08:58 BJT

金鹏期货：供应充足，大连大豆期价难以走高

以下内容节选自4月13日的《期货日报》：

受国产大豆现货价格下跌以及抛储传闻影响，4月初大豆期货价格再次破位下行，刷新2010年以来低点。展望后市，国产大豆供给相对充足，新作大豆播种面积有望恢复性增加，加之抛储传闻再起，大豆期货仍有下跌空间。

　　虽然国产大豆产量逐年下降，但由于进口大豆的冲击和替代，下游需求稳定，国产大豆并未出现供需缺口。另外，今年的玉米和大豆相关政策也有利于大豆播种面积增加。在供给趋于增加、替代品增多、需求却不振的背景下，大豆期货价格自然难以走高。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐