金鹏期货：供应充足，大连大豆期价难以走高

虽然国产大豆产量逐年下降，但由于进口大豆的冲击和替代，下游需求稳定，国产大豆并未出现供需缺口。另外，今年的玉米和大豆相关政策也有利于大豆播种面积增加。在供给趋于增加、替代品增多、需求却不振的背景下，大豆期货价格自然难以走高。(完)