金鹏期货：供应充足，大连大豆期价难以走高

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
(仲量联行为国际知名房地产服务及投资管理公司) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下内容节选自4月13日的《期货日报》：
受国产大豆现货价格下跌以及抛储传闻影响，4月初大豆期货价格再次破位下行，刷新2010年以来低点。展望后市，国产大豆供给相对充足，新作大豆播种面积有望恢复性增加，加之抛储传闻再起，大豆期货仍有下跌空间。
虽然国产大豆产量逐年下降，但由于进口大豆的冲击和替代，下游需求稳定，国产大豆并未出现供需缺口。另外，今年的玉米和大豆相关政策也有利于大豆播种面积增加。在供给趋于增加、替代品增多、需求却不振的背景下，大豆期货价格自然难以走高。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
(仲量联行为国际知名房地产服务及投资管理公司) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选