宝城期货：沪胶多头主导市场，未来存在继续上涨的空间

以下内容节选自4月13日的《期货日报》：

本周以来，沪胶市场充斥着诸多利好因素，在共振效应下，多方阵营信心爆棚，推动沪胶主力1609合约期价在周一迎来强势涨停，并于昨日一举突破3月7日高点，创2015年7月以来新高。短短两个交易日，沪胶持仓量从306,492手猛增至350,038手，增幅达到14.21%。

由于目前整个商品期货市场做多氛围偏浓，领涨品种不断涌现，沪胶多头阵营因此受到鼓舞，进场加仓信心得到提升，而空头虽有强烈的抵抗意识，但终究在短期内占不到便宜。短期来看，多头已然拥有沪胶市场的主导权，未来胶价存在继续上涨的可能，空头反击仍需等待时机。(完)

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