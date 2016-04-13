创元期货：沪镍构造中期底部

2015年11月至今，沪镍1609合约始终在70,000元/吨整数关口徘徊，时间已经长达半年，四次测试66,500元/吨。从形态上看，上方的缓跌趋势线和下方66,500元/吨低点构成的支撑位形成了有效的底部收敛三角形。我们预计，沪镍即将面临方向性选择，向上突破的可能性较大，主要原因是周K线上形成了明确的MACD底背离结构。从价格上看，后市如果成功站上70,000元/吨关口，可确认突破的有效性。操作上或可少量多单尝试，确定多头方向后可加仓。(完)