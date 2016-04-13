《香港报摘》--其他报纸重要消息4月13日

**明报**

--继去年一轮疯炒后，创业板新股近期又见「镬气」，昨天两只以配售方式于创板上市的联旺集团 及思博系统 首日双双录得逾10倍的升幅，为今年以来首日表现最癫的创板新股。

**星岛日报**

--星展联同宏利 抢攻万用寿险市场，星展香港丰盛私人客户主管谢瑞明指，金融市场去年大幅波动，加上资产传承及退休保障的需要，高净值客户对万用寿险的兴趣浓厚，刺激丰盛私人客户（TPC）保费收入增长，今年首季保费收入已追平2014年全年保费收入，其中，万用寿险贡献超过80%收入。

**苹果日报**

--按上市条例，新上市企业的股东有6个月禁售令，控股权在一年内亦不能易手，惟近年创板股上市后极速易手、减持或配售例子屡见不鲜，最经典是施伯乐 （易名银合控股），2013年挂牌，上市15个月后，大股东即悉售股份予内地投资者；2013年8月上市的伽玛物流 （大丰港）大股东在禁售期后亦多次减持，直至在去年1月正式易主，上市仅17个月。

**东方日报**

--继预言香港住宅楼价最坏情况下跌六成之后，野村再发表报告看淡香港经济，预期明年香港会重陷通缩，并将导致使明年实质利率由负变正，令本已脆弱的经济更严峻，失业率明年或攀至4.3%。不过，有学者认为，经济转差已是不争事实，但香港为已发展经济体，一年内由通胀变为通缩机会很微。

**文汇报**

--港交所 主席李小加表示，明年将会在深圳前海成立大宗商品交易平台，进行融资、仓储、物流等业务，现时正和内地监管当局进行审批工作。他相信透过伦敦商品交易所(LME)的经验和法规，能够帮助推进中国的现货商品市场，使香港未来发展成为亚洲时段的商品交易中心。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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