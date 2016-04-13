《中国报摘》--其他报纸重要消息4月13日

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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**上海证券报**
--上海保交所首期注册资本拟为30亿元，中国保险行业协会拟作为保交所发起人之一认缴出资200万元，力争于今年正式开业。
--近日，中国证券业协会在北京召开的互联网金融专题培训会上明确，开展证券业务的主体必须在持牌机构内部完成，任何外部机构不得介入。这意味着，互联网企业等外部机构在没有获得证券牌照之前仅能定位于导流，不能介入证券开户、交易、客户维护等证券业务，券商与互联网等外部企业的合作边界有了清晰的“红线”。
**证券时报**
--信托业首份一季度业绩快报已出炉。陕国投信托率先披露一季度业绩快报显示，公司今年一季度实现营业收入3.47亿元，同比增长一倍；归属上市公司股东净利润1.45亿元，同比增长九成。
**21世纪经济报道**
-- 日前，太平人寿与华泰证券（上海）资产管理有限公司合作发行的“太平人寿保单质押贷款债权支持1号专项计划”正式成立，发行规模5亿元，发行期限6个月，优先级预期收益3.8%，评级为AAA级。这一ABS项目是全国首个保单质押贷款ABS（资产证券化）项目。
**东方早报**
--深圳市互联网金融协会4月12日又下发通知，要求格会员企业停止开展房地产众筹业务，7天内完成自查整改。通知称，叫停房地产众筹业务是根据深圳市相关监管部门指示而做出，意在充分发挥监管自律功能。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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