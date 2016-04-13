《中国报摘》--其他报纸重要消息4月13日

--近日，中国证券业协会在北京召开的互联网金融专题培训会上明确，开展证券业务的主体必须在持牌机构内部完成，任何外部机构不得介入。这意味着，互联网企业等外部机构在没有获得证券牌照之前仅能定位于导流，不能介入证券开户、交易、客户维护等证券业务，券商与互联网等外部企业的合作边界有了清晰的“红线”。