港报社评：澳门旅业“卖大包”，港动脑筋迎战--经济日报4月13日

澳门有酒店集团推588元食4餐自助餐优惠吸游客，而日、韩等亦正大力提升旅业价格吸引力。本港业界除要思考推更多优惠迎战，更要多动脑筋创新卖点，莫只斗平「做烂市」。

抢旅客撑市道，斗平岂止澳门

旅业正处艰难期的澳门，有酒店集团推割价式优惠抢客，凡入住该集团酒店，皆可以588元购买自助餐套票，24小时内吃4餐自助餐，最多可节省上千元，随即惹网上热议。澳门旅业已捱了近两年调整，尚难言见底，业界有强烈危机感抗逆，惟以价格诱因在淡市中抢客的，岂止澳门？

如不少港人与其他地区旅客锺情的南韩，刚在今年初大幅简化购物退税优惠，购物满一定金额，可在结帐时直接退税；至于日本更将在下月起，只要购物满5千日圆便可免消费税，低于此前要求的1万日圆，以增当地购物吸引力，力吸游客继续「爆买」。

澳门、韩国以至日本皆大力提升价格吸引力，皆因环球经济阴霾浓重，难免影响旅游意慾，要在淡市中突围，最直接的就是跳进价格战「红海」，以价格诱因，从对手手上抢夺更多旅客，以撑住当地旅业以至消费市道。

此对香港实是一大挑战，过去十多年来，本港旅游、零售业客似云来，长期处于舒适区，根本毋须打价格战。但过去一年旅游、零售气氛转弱，调整期恐刚刚开始，若不随大势减价促销，恐难制造新卖点，续陷阴乾。

港走出舒适区，要平要增卖点

故本港必须有迎战价格战的心理准备，无论是本地航空公司、酒店、食肆、商户等，或须提供更多优惠折扣给旅客，以免价格竞争力大大落后对手。港府与旅业机构等，则应较过往更积极整合种种优惠，以套餐形式对外推广，加强本港对内地与海外旅客的价格吸引力，令旅客感到来港旅游优惠满载、更积极考虑来港旅游。惟业界亦莫仅图打价格战，因长期以低价招徕，无异于「做烂市」，将本港旅业的档次愈做愈低，反损本港对中高端旅客的吸引力，不利旅业长远健康发展。

故业界除在价格上迎战对手挑战，更应多动脑筋，思考更多旅业新点子，就如不少旅客对本港经典电影角色、东西滙聚的文化氛围等极感兴趣。业界可投其所好，发挥更多创意，革新本港旅业包装，令旅客感到来港旅游既「物超所值」，更有其他对手难以取代的国际大都会魅力，才有望捱过旅业调整期的痛楚。

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