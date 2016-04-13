中国个股：辽宁成大修改定向增发方案，富邦人寿因政策原因退出认购

路透上海4月13日 - 中国综合型企业--辽宁成大股份有限公司 周二晚公告称，拟修改其2月公布的定向增发方案，原先承诺认购的台湾富邦人寿保险因政策原因退出该增发计划。

新方案引入了银河金汇证券资产管理公司作为新的认购方，其余认购人如辽宁国资经营公司、巨人投资公司和中欧保税物流公司保持不变。金汇资管是银河证券的全资子公司，将认购8,000万股。

此次方案调整还将原先设定的增发价16.82元人民币／股，调整为在“不低于16.82元／股”和“不低于发行期首日前20个交易日均价的70%”两个条件中选择价高的一个，发行股份数量不超过3.2亿股。

此次增发募集资金上限仍为53.824亿元，用于收购中华联合保险控股股份有限公司19.595%股权。去年底，辽宁成大以82亿元人民币价格竞得中华联合保险30亿股股份，为后者总股本的19.595%，折合每股2.73元，较挂牌底价高出近六成。

台湾富邦金控 旗下富邦人寿亦在今年初取得中华联合保险控股6.53%股权，交易金额为17.5亿人民币。

辽宁成大周一起停牌，停牌前收报16.76元。（完）