港报社评：行政手段遣返疑犯，香港案例可供两岸参详--信报4月13日

身处非洲肯尼亚首都内罗毕的台湾人，涉嫌电讯诈骗而被当地政府递解出境。然而，应该遣返到哪里去呢？这问题近日引起两岸风波，原因是肯尼亚基于「一个中国」的原则，认为台湾人等于中国人，而且该国跟台湾没有邦交，所以决定把涉案的四十五名台湾人全部送往大陆，包括被判无罪的二十三人，其中八人早于日前已送抵北京扣留于海淀区看守所。昨天的遣返过程之中，尽管有人在拘留所负隅顽抗，拒绝被送往大陆，但肯尼亚警方动用武力打破拘留所墙壁，又施放催泪弹，最终相关人等无奈就范。

中国外交部发言人陆慷回应事件时称，坚持「一个中国」原则是中国和世界各国发展关系的重要前提和必要基础，对肯尼亚政府长期坚持「一个中国」原则表示高度赞赏。台湾方面，当然不同意肯尼亚的做法，即将卸任总统的马英九提出严正抗议，批评大陆在没有事先知会的情况下，强行带走台湾居民是违反程序正义，指示陆委会和法务部与大陆保持沟通，要求对方尽快放人。

至于民进党籍的候任总统蔡英文，昨日在社交网站撰文：「他们是台湾人。不管在世界的哪一个角落，每一个台湾人的安全和权利，政府都有责任给予最充分的保障。对于肯尼亚警方以暴力威逼国人，以及中国大陆方面强制押人遣送的做法，民进党要提出最严厉的谴责和最强烈的抗议。」蔡英文又说：「如果，台湾人民涉及海外犯罪问题，应该押解回台湾依法审判……北京当局无视我方主权及管辖权，对两岸关系伤害至深且巨。」

不管所犯何罪，台湾人送回台湾受审理论上是合理的做法；但由于相关台湾人所涉案件，受害人多为大陆居民，遂引来北京政府的介入，令事件复杂化。

恰巧台湾与香港之间近日亦有一宗情况虽非尽同却也可堪参详的案件。香港不久前在荃湾灰窰角街工厦发生一宗石棺藏屍案，涉案三男一女潜逃台湾，尽管香港和台湾没有「司法互助协议」，台湾执法人员既无权直接拘捕香港疑犯，也不能依法引渡回港，但台湾刑事局伙同移民署采取行政手段，废止四人的赴台签证，将他们递解出境，遣返原居地，即送回香港。如此一来，没有引渡之名，却有引渡之实，也许会成为日后可援的先例，对于潜逃台湾企图避过制裁的犯罪分子起到一定的阻吓作用。

因此我们认为，台湾人送回台湾受审是最合理的，如果肯尼亚基于现实的政治考虑，不得不把疑犯送往大陆，而不是没有邦交的台湾，其实大陆方面也不妨采取行政手段，再将疑犯转交台湾，没必要为了一宗电讯诈骗案破坏如今相对缓和的两岸关系。

台湾有政党指出，必须重启「两岸司法互助」谈判，建立各自的遣返原则，确保未来不再发生「跨境掳人」。关于司法互助这一点，两岸不是没有交流，只是未达共识罢了。刚过去的三月底，台湾法务部长罗莹雪踏上破冰之旅，前往北京和上海访问，谈及两岸共同打击犯罪及司法互助协议。

最高人民检察院检察长曹建明当时表示，愿意与台湾司法界同仁一道，在现有基础上，不断开拓两岸司法互助的新领域，为实现法律的公平正义、为两岸民众的福祉作出更大贡献。身为台湾第一位以公务身份访问大陆的法务部长，罗莹雪指出，多年来两岸互助打击犯罪很有成效，但需要从制度层面调整突破。

若然台湾人送回台湾受审才是合乎法律的公平，那么两岸之间最低限度要有一种默契，即使暂时没有司法互助协议，更加谈不上正式的引渡，双方仍然应该想办法，上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，台湾的归台湾，大陆的归大陆。香港的石棺藏屍案，可以是一宗可供借监的案例，就算没有引渡的名义，也能够造成相同的客观效果。

问题只在于，大陆一旦认定电讯诈骗案涉及大陆受害者，坚决不肯放人，情况的发展将会难以逆料了。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘